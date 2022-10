Xavi: “So che senza titoli ci saranno delle conseguenze e arriverà un altro allenatore”

Nuovamente tempo di Liga per il Barcellona che, nel match di domani contro il Villarreal, deve cercare di togliersi di dosso le scorie di Champions contro l’Inter e quelle del clasico contro il Real Madrid. Nella consueta conferenza stampa di vigilia è intervenuto il tecnico blaugrana Xavi: “Dobbiamo fare una gran partita, Emery sa far lavorare molto bene le sue squadre. Vogliamo vincere, tocca a noi. Nel Clasico abbiamo giocato come volevamo, il Real Madrid si è difeso molto bene con la linea bassa. Si trovano a loro agio così, non ci hanno lasciato spazi eppure stavamo per fare risultato. Noi attaccavamo, loro hanno difeso molto bene”. Sul suo futuro: “Non mi posso fermare, la situazione della squadra è questa ma bisogna procedere per gradi. Siamo a tre punti dal primo posto, e ribadisco che l’obiettivo rimane quello di vincere titoli. Dobbiamo farlo. Abbiamo creato una squadra per poter vincere, io continuo con tutte le speranze nonostante in questa settimana siano arrivate molte critiche. Però in molti mi incoraggiano, se vi faccio leggere i messaggi sembra mi sia morto un parente. Senza titoli ci saranno conseguenze, verrà un altro allenatore. La gente per strada mi dice e mima certe cose, ma io ci credo, sono sempre positivo. Capirei se il presidente mi volesse dire qualcosa, ma non è successo. Non mi ha detto niente. Questo però è il Barcellona, deve vincere titoli ed è l’obiettivo di questa stagione”.

Foto: twitter Barcellona