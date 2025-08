Xavi Simons non convocato dal Lipsia: Chelsea sempre più vicino

02/08/2025 | 15:08:08

Non è un mistero che Xavi Simons voglia lasciare il Lipsia, e che voglia farlo in favore della squadra Campione del Mondo: il Chelsea. Come raccontato in mattinata, il giocatore ha deciso di rimuovere ogni riferimento alla squadra tedesca dalla sua biografia social, ma questo non sarebbe l’unico indizio a favore di questa teoria. Infatti, è stata diramata in giornata la lista dei convocati del tecnico Ole Werner, che non presenta appunto l’ex prodotto delle giovanili di Barcellona e PSG.

Il giocatore classe 2002 non figurerà dunque nemmeno in panchina per la sfida odierna tra Lipsia e Atalanta, in programma alle 15:00. Un chiaro segnale che conferma la volontà dell’olandese di virare verso nuovi orizzonti, con un biglietto di sola andata per Londra.

Foto: Instagram Xavi Simons