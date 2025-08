Xavi Simons verso il Chelsea: cancellati tutti i riferimenti al Lipsia dalla bio di Instagram

02/08/2025 | 11:47:56

Si fa sempre più concreta l’ipotesi che Xavi Simons possa trasferirsi in Premier League nella prossima stagione. L’attaccante olandese di 22 anni è infatti vicino a un accordo con il Chelsea. Intanto, il giocatore, con 28 presenze e 5 gol con la Nazionale olandese, sembra spingere in modo deciso per unirsi alla squadra guidata da Enzo Maresca. A conferma di questa volontà, Simons ha rimosso ogni riferimento al Lipsia dalla sua biografia sui social media, pur mantenendo i post che lo ritraggono con la maglia della squadra tedesca.

Foto: insta xavi simons