XAVI SIMONS, DALLA CANTERA DEL BARÇA AL PSG. ORA LA CONSACRAZIONE CON IL LIPSIA

Nel Lipsia sta trovando la consacrazione definitiva un talento del calcio mondiale, che negli ultimi anni aveva sempre avuto la fama di eterna promessa, senza però mai esplodere definitivamente. Parliamo di Xavi Simons, cemtrocampista offensivo, attaccante di proprietà del PSG, in prestito al Lipsia in questa stagione.

Classe 2003, considerato un ragazzo prodigio da sempre, dopo anni in cui la sua crescita sembrava bloccarsi, in questa stagione sta venendo fuori tutto il suo potenziale. Olandese, di origini spagnole. Xavi Quentin Shay Simons nasce ad Amsterdam il 21 aprile del 2003. E’ uno dei figli di Regillio, ex calciatore professionista olandese di origini surinamesi, ha un fratello maggiore, Faustino (classe 1996), anche lui calciatore, che però milita in categorie inferiori. Suo padre Regillio, invece, era riuscito a giocare in club della prima divione olandese, per poi concludere la sua carriera in Turchia.

La vita di Xavi Simons è sempre stata sotto i riflettori. Dotato di un talento impressionante, nel 2010, all’età di 7 anni, viene ingaggiato dal Barcellona, che lo fa crescere nella sua “Cantera”. Xavi Simons cresce con il desiderio di emulare il so idolo Messi, che in quegli anni era al massimo dello splendore. Come ruolo infatti gioca simile a quello della Pulce. Resta 9 anni nella “Cantera” del Barcellona, fino al 2019.

Nel frattempo, però, la sua fama inizia a divampare sui social, quando nel 2016, all’età di 13 anni firma un accordo di sponsorizzazione per Nike a suon di milioni. Diversi video che circolavano in rete del suo talento con i palleggi, le sue doti tecniche straordinarie. Nel 2019 irrompe il PSG che lo strappa a suon di milioni al Barcellona. Simons firma un contratto valido fino al 30 giugno 2022. Il ragazzo inizia nel settore giovanile dei transalpini, nel 2019 ha 16 anni. Continua a dimostrare le sue qualità straordinarie, anche nel periodo del Covid e il 10 febbraio 2021 esordisce in prima squadra giocando l’incontro di Coppa di Francia vinto contro il Caen. Il 10 aprile successivo esordisce anche in campionato, in occasione della vittoriosa trasferta conquistata sul campo dello Strasburgo (1-4). Queste saranno le uniche presenze fino al termine della stagione, conclusasi con la vittoria della Coppa nazionale.

Confermato in prima squadra per la stagione 2021-2022, ci si aspetta che possa essere l’anno della consacrazione definitiva, con la crescita definitiva, al fianco di campioni come Mbappé, Neymar e lo stesso Messi, che ritrova anche al PSG. Il 19 dicembre 2021 gioca il suo primo incontro da titolare per il club sempre in Coppa di Francia, contro il Feignies Aulnoye. La prima titolarità in Ligue 1 avviene invece l’11 febbraio 2022, contro il Rennes, dove viene schierato al fianco di Mbappé e del suo idolo Messi. E’ una data importante questa, per il giovane Xavi Simons, che corona il suo primo sogno da quando era bambino. Il PSG vincerà quella gara al 93′. Durante il corso dell’annata, soprattutto per scelte tecniche, alterna presenze con la formazione giovanile del club; al termine della stessa, infatti, colleziona solo nove presenze tra i professionisti, condite però dalla vittoria del campionato 2021-22, di cui fa parte.

Nel frattempo, dopo sei anni di collaborazione con Nike, nel 2022 si accorda con Adidas. Nel 2023 firma un contratto con Puma.

Ma sul campo ha fretta, vuole dimostrare subito le sue qualità e capisce che un’altra stagione all’onbra di Messi, Neymar e Mbappé può non servirgli. Clamorosamente decide di non rinnovare il contratto con il PSG, in scadenza nell’estate 2022, e il 28 giugno 2022 viene ingaggiato a parametro zero dagli olandesi del PSV, con cui firma un contratto quinquennale. Ai francesi viene comunque riservata una clausola di riacquisto pari a 6 milioni di euro, valevole a luglio 2023, che eserciteranno senza problemi.

Il 30 luglio 2022 esordisce nel corso del match di Supercoppa olandese vinto per 5-3 ai danni dell’Ajax; in tale occasione, realizza anche il suo primo gol in carriera tra i professionsti. Il 6 agosto debutta invece in Eredivisie, contribuendo con un assist al 4-1 finale contro il neopromosso Emmen. La settimana seguente è autore della sua prima doppietta come professionista, siglata nell’incontro di campionato vinto per 2-5 sul campo del Go Ahead Eagles; tale prestazione viene ripetuta anche nelle due partite successive, grazie ai due gol marcati prima contro l’Excelsior e poi contro il Volendam. Il 6 ottobre segna il suo primo gol in una competizione europea, in occasione dell’incontro di UEFA Europa League vinto 5-1 contro lo Zurigo. Insomma, tutte le qualità del ragazzo, finalmente vengono fuori ed esplodono con veemenza nel PSV. Il 28 maggio 2023 vince il suo secondo trofeo, la Coppa d’Olanda, sempre contro l’Ajax. Il campionato sfuma però, nel testa a testa con il Feyenoord, ma il PSV mette le basi per un ciclo straordjnario che stiamo vedendo nelò 2023-24. Simons si dimostra una pedina importante per l’ allenatore Ruud van Nistelrooij, e a fine stagione si laurea capocannoniere del campionato con 19 reti (22 gol totali in stagione, compresi 12 assist).

I tempi sembrerebbero maturi per un ritorno al PSG, che infatti, esercita la clausola e riscatta il ragazzo per 6 milioni, sottoscrivendo un contratto fino al 2027; ma contestualmente, viene girato in prestito annuale ai tedeschi del Lipsia, in Bundesliga per continuare il suo percorso di crescita. Il 12 agosto seguente, debutta con la nuova maglia in occasione del match di Supercoppa di Germania vinto 3-0 contro il Bayern Monaco. Il 25 agosto, invece, segna il suo primo gol in campionato, contribuendo con anche due assist alla vittoria per 5-1 sullo Stoccarda. Qualità assolute che il ragazzo mette in risalto per tutto l’arco della stagione al Lipsia, con ben 21 presenze e 6 reti in campionato, e due gol anche in Champions League, le prime in carriera nel massimo torneo europeo. Uno score strepitoso, da renderlo l’uomo più importante del Lipsia in questa stagione, Lipsia che è quarto in campionato e agli ottavi di Champions, dove sfiderà nella gara di ritorno il Real Madrid al Bernabeu.

Numeri che fanno presagire un suo ritorno presto a Parigi, in estate, e stavolta per rimanerci.

Xavi Simons è anche già un faro della Nazionale olandese. Dopo aver rappresentato tutte le formazioni giovanili olandesi (dall’U-15 all’U-21),nel novembre del 2022 viene inserito dal CT Louis van Gaal nella rosa partecipante al Campionato mondiale in Qatar. Esordisce con la nazionale maggiore il 3 dicembre seguente, in occasione degli ottavi di finale della manifestazione vinti contro gli Stati Uniti per 3-1. Seguono poi 8 presenze, senza trovare però ancora la prima gioia in maglia Oranje. Sarà senza dubbio una delle stelle dei prossmi Europei 2024 in Germania.

Xavi Simons è un calciatore completo. Nasce centrocampista dalle spiccate doti offensive, può ricoprire anche i ruoli di trequartista, esterno d’attacco o seconda punta, e spesso ha giocato anche come falso nueve. Dotato di un buon dribbling e di una buona velocità palla al piede, è avvezzo sia a segnare che a fornire assist. Nel 2020 è stato inserito nella lista “NxGn 2020” dalla rivista Goal, comprendente i migliori 50 giovani calciatori al mondo. Nello stesso anno è stato inserito nella lista “Next Generation” dei sessanta migliori talenti nati nel 2003, redatta dal quotidiano inglese The Guardian.

Nell’ottobre del 2023, è stato incluso nella lista dei 25 finalisti del premio European Golden Boy. Ha tutto per essere uno dei fenomeni futuro del calcio, d’altronde un olandese con sangue spagnolo, che cresce nella cantera del Barcellona, si forma al PSG, prime di esplodere al PSV e confermarsi olra al Lipsia, può davvero essere uno dei fenomeni del calcio per il prossimo decennio.

Foto: twitter Lipsia