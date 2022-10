Xavi Simons: “C’è una clausola per tornare al Paris Saint-Germain. Ma non è nella mia testa andarmene dal PSV”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del PSV, Xavi Simons ha fatto chiarezza sul suo contratto con il club di Eindhoven, ammettendo l’esistenza di una clausola: “È vero, esiste. È una clausola tra me e il PSV, non tra me e il Paris Saint-Germain. Se volessi andare al Paris Saint-Germain potrei andarmene per una certa cifra al termine della stagione. Ma non è nella mia testa andarmene. Qui sto bene e credo si noti anche in campo”.

Foto: PSV Instagram