Xavi Simons: “Addio al Barcellona? Le voci non sono vere, un giorno parlerò per dire cosa è successo”

Termina in semifinale l’avventura dell’Olanda a Euro2024. Al termine della gara, il talento degli Oranje e del Paris Saint–Germain, Xavi Simons, è tornato a parlare dell’addio al Barcellona: “Sono un ragazzo che lavora ogni giorno per realizzare i suoi sogni. Le persone possono avere un’opinione che gli è stata inculcata. Quello che posso dire è che le voci su questa vicenda non sono vere. Un giorno parlerò di tutto quello che è successo. Ho tante persone che mi sostengono e scommettono su di me ed è quello che conta”.

Foto: Instagram Xavi Simons