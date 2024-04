Xavi: “Se domani non battiamo il Cadice il nostro campionato è finito”

Il Barcellona affronterà domani il Cadice in trasferta, nel match valido per la 31esima giornata di Liga. Per i blaugrana, distanti otto lunghezze dal Real Madrid capolista, si tratta verosimilmente dell’ultima spiaggia per tentare di riaprire la corsa al titolo in campionato. Queste le parole rilasciate dal tecnico dei catalani Xavi, nella conferenza stampa di vigilia:

“È una partita fondamentale. Se non vinciamo, il campionato potrebbe essere finito per noi. Dobbiamo essere molto concentrati per lottare fino alla fine per il titolo. Se falliamo domani a Cadice, il Clásico servirà a poco. È una giornata trascendentale per il campionato. Domani giochiamo per il titolo. Non influenzerà quello che farà il Real Madrid a Maiorca. Avrò già dato l’undici prima della partita con il Real Madrid. Questa competizione significa molto per noi. Dobbiamo fare un cambio di mentalità dalla Champions League al campionato. È fondamentale vincere domani. Vitor Roque? Abbiamo preparato un video dei suoi movimenti nello spazio. Ci sta regalando delle cose e domani avrà sicuramente dei minuti. Dobbiamo approfittarne e cercare di fargli capire il gioco di posizione che non ha interiorizzato. Gundogan? Vogliamo dargli riposo, ma è importantissimo. È chiaro che un giorno dovrà riposare. Parleremo con lui per vedere come sta. Non è un adolescente. Ha giocato tutte le partite e il suo rendimento è brutale. Mika Faye? Verrà a Cadice. È preparato. Noi li guardiamo e seguiamo. Ci sono calciatori molto preparati. La Masia dà i suoi frutti. Faye, Casadó. La concorrenza è agguerrita. Lo vedo preparato, sì”.

Foto: Instagram Barcellona