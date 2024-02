Xavi: “Se c’era una squadra che meritata di vincere, questa era il Barcellona”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, il tecnico del Barcellona, Xavi, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli: “C’è un po’ di tristezza, dopo l’1-0 il Napoli si è svegliato però questa è la Champions League. Se c’era una squadra che meritava di vincere questa era il Barcellona. La squadra mi è piaciuta molto in entrambi i reparti, sia davanti che in difesa. Se mi mancherà tutto questo? Sicuramente, ma la decisione è stata presa e non tornerò indietro. Penso sia la decisione corretta per il club”.

Foto: Instagram Barcellona