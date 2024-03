Xavi: “Raphinha? Ha ricevuto un colpo, dovrebbe esserci con il Napoli”

Sembra già rientrato l’allarme Raphinha in casa Barcellona. Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga contro il Maiorca per 1-0, il tecnico blaugrana, Xavi, ha rassicurato tutti sulle condizioni fisiche dell’esterno brasiliano: “Non si tratta di infortuni o lesioni, ma solamente di un colpo. Raphinha mi ha detto che ha ricevuto solamente un colpo, quindi tutti dovrebbero essere disponibili per la partita contro il Napoli di martedì in Europa”.

Foto: Twitter Barcellona