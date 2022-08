Xavi: “Raphinha è un acquisto super, soprattutto per il futuro. Sarà dominante”

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato ai canali ufficiali del club catalano dell’acquisto di Raphinha.

Queste le sue parole: “È un acquisto spettacolare per il Barça, non solo per questa stagione ma per i prossimi anni. È un giocatore che lavora per la squadra, crossa bene ed è abile sotto porta. Sa segnare, è bravo anche sui calci piazzati e soprattutto ha fame… sono segnali meravigliosi”.

Foto: twitter Barcellona