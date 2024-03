Xavi: “Qualificazione meritata. Abbiamo dominato. Sorteggio? Vedremo”

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sul Napoli.

Queste le sue parole: “Sono molto felice, il Barcellona è nelle prime 8 d’Europa. Qualificazione meritata, gara dominata in attacco e in difensa ma anche ottima gara del Napoli”.

Potete pensare ancora al Mondiale per Club: domani tiferete Inter?

“Dobbiamo pensare a noi. Contenti per la qualificazione e vedremo come andrà il sorteggio. Orgogliosi di essere di nuovo ai quarti dopo anni”.

