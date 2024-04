Xavi: “PSG tra le più forti d’Europa. E Luis Enrique è tra i migliori in circolazione”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Paris Saint-Germain, match d’andata dei quarti di finale di Champions League, il tecnico del Barcellona, Xavi, ha così parlato: “Stiamo per vivere un momento chiave della stagione. Dopo quattro anni lontani dall’emozione di un quarto di finale di Champions League adesso siamo pronti a vivere questo sogno. Pensiamo di arrivati al momento migliore della stagione, ma davanti a noi avremo una delle formazioni più forte d’Europa. Con uno dei tecnici migliori che ci sono in circolazione”.

Sul rapporto con Luis Enrique: “Lo conosco bene e abbiamo un ottimo rapporto. A Parigi ha costruito una squadra per vincere la Champions League”. E sulla questione del ‘DNA Barça: “Direi che lo possono vantare anche Guardiola e Arteta”.

Foto: Instagram Barcellona