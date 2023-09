Come riportato da ESPN, Xavi è sempre più vicino al rinnovo di contratto con il Barcellona. Il tecnico blaugrana è pronto al prolungamento fino al 2025, con la possibilità di estensione per un ulteriore anno. Dopo lo scudetto vinto al termine della scorsa stagione, proseguirà dunque l’esperienza dell’ex centrocampista sulla panchina del club in cui è rimasto per quasi venticinque anni.

Foto: Instagram Xavi