Xavi: “Priorità all’erede di Busquets. Zubimendi? Ci piace molto, ha il nostro stile”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad, il tecnico del Barcellona, Xavi, ha parlato anche di calciomercato:“Mateu Alemany ci ha chiaramente confermato che vuole restare al Barcellona, che il club è grandioso e che non ha intenzione di lasciarlo. Lavoratore clamoroso, ha messo molto ordine nel club. Dovremo ingaggiare un play in estate: è questa la nostra priorità data la prossima uscita di Busquets. Zubimendi? Regista eccezionale e top player, conosce molto bene il gioco ed è dominante con e senza palla. Lui è uno di quei giocatori che piacciono molto al Barça, è nel nostro stile”.

Foto: Twitter Barcellona