Xavi prima di Bayern-Barcellona: “Lewandowski è calmo e motivato, torna a casa sua”

Xavi, allenatore del Barcellona, parla così prima della partita di Champions League in casa del Bayern Monaco: “Abbiamo l’ambizione di metterci alla prova, veniamo in uno stadio del quale non abbiamo buoni ricordi”. E ha così commentato il ritorno di Roberto Lewandowski in Baviera: “Come ha visto Lewandowski? Bene, calmo, è motivato perché torna a casa sua e spero che ci aiuti a fare una bella partita e ottenere un risultato“.

Foto: Instagram Barcellona