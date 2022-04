Xavi: “Pedri fa la differenza ed emoziona, ma non ne siamo dipendenti”

Xavi ha commentato il successo del suo Barcellona sul campo del Levante: “Non abbiamo fatto una gran partita, è chiaro, ma abbiamo conquistato 3 punti d’oro. Ci sono stati calciatori che hanno fatto la differenza come Ter Stegen e Luuk De Jong. Vincere all’ultimo respiro dà soddisfazione perché è segno di mentalità. Rigori? Prima di commentarli dovrei rivederli. Torno a casa molto contento – riporta tuttomercatoweb.com – perché questa era una gara che mi preoccupava molto, loro hanno battuto il Villareal e l’Atletico, non è stata una gara semplice. Non abbiamo giocato bene e non sempre lo faremo, soprattutto contro squadre che si giocano la salvezza.

Pedri dipendenti? Non direi, è un giocatore straordinario, non risparmio lodi per lui, fa la differenza ed emoziona. Oggi però anche Gavi ha aiutato molto. Carico sempre tutti i calciatori, a chi parte dalla panchina chiedo sempre di aggiungere valore“.

Foto: Twitter Barcellona