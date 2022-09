Xavi: “Pedri è straordinario. E’ paragonabile ai migliori centrocampisti che hanno giocato nel Barça”

Xavi Hernandez allenatore del Barcellona, ha parlato ad AS dopo la vittoria sull’Elche, analizzando così il momento della formazione blaugrana: “Venivamo da un calendario molto forte, intenso e difficile, con partite ogni tre giorni, è bene staccare un po’. Dobbiamo mantenere questa voglia. Pedri? Per me è un calciatore superlativo, capisce il gioco ed è capace di tutto. Difficilmente perde la palla e fa tutto molto bene. È paragonabile ai migliori che sono passati per questo club in mezzo al campo”.

Due parole anche su Ansu Fati: “Lo vedo bene, ho parlato con lui, l’ho già detto in conferenza stampa. È entrato molto bene in campo, ha avuto due occasioni. Sarà molto importante per la squadra, non ho alcun dubbio”.

Foto: twitter Liga