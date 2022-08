Xavi: “Partirà uno tra Depay e Aubameyang? Non escludo nulla. E l’operazione Bernardo Silva resta complicata”

“Cercheremo di battere tutti ma è il gruppo più difficile degli ultimi 20 anni. Sarà una sfida”. Xavi non ci gira intorno: per il Barcellona, riuscire a superare il girone di Champions che include anche Bayern Monaco e Inter, oltre a Viktoria Plzen, sarà complicato. Nella conferenza di presentazione del match contro il Valladolid, l’allenatore ha parlato anche di mercato: “Non vedo l’ora che finisca per sapere su chi potremo contare. Possono succedere tante cose ma bisogna adattarsi. Aubameyang e Depay? Partirà solo uno dei due? Non escludo nulla, possono succedere tante cose, vediamo quale sarà la situazione fra cinque giorni”. Poi su Bernardo Silva: “La speranza non si perde mai ma non sarà facile. Detto con sincerità , la vedo molto complicata. Marcos Alonso? Tutti gli scenari sono possibili, non escludiamo nulla”.

Foto: Twitter Barcellona