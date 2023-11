Xavi: “Non siamo in crisi. Critiche? Mi avete bastonato per tutta la vita, sono abituato”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Xavi, ha così parlato del periodo in casa blaugrana: “Il momento peggiore come allenatore l’ho passato l’anno scorso. Questo non c’entra nulla. Questo non è una crisi o qualcosa del genere. Quello dell’anno scorso è stato delicato, ma senza arrivare a una crisi. Ho vissuto qui delle crisi terribili e questa non lo è”.

Le critiche: “A me avete dato bastonate per tutta la vita. Ci si abitua, quasi, alla critica. Questa è la Barça e bisogna accettare la critica. Abbiamo avuto due partite difficili e bisogna essere onesti. Non siamo stati all’altezza. Funziona così. Purtroppo, uno finisce per abituarsi”.

Foto: Instagram Xavi