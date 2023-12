Xavi: “Non prenderemo un portiere a gennaio. Aleix Garcia? Mi piace, è da Barcellona”

Il Barcellona ha fiducia in Iñaki Peña. Come ha sottolineato Xavi in conferenza stampa, il club blaugrana non si rivolgerà al mercato per sostituire Marc-André ter Stegen, che dovrà rimanere fermo per qualche mese dopo l’intervento alla schiena al quale si è sottoposto giovedì: “Non è un’opzione prendere un portiere. Abbiamo fiducia nei giocatori che abbiamo. Confidiamo che Marc si riprenda presto”.

Su Aleix Garcia: “È un calciatore che mi piace. Sta facendo una stagione grandiosa. Ha molta capacità tecnica e sta mostrando un grande livello, è da Barcellona. Chi non vorrebbe giocare per una grande squadra come il Barça?”.

Foto: Instagram Xavi