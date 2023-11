Xavi: “Non mi sento solo. Col Porto sarà come una finale, non possiamo fallire”

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro di Champions League con il Porto: “Dobbiamo credere che il nostro gioco tornerà quello dello scorso anno e che i risultati arriveranno. Già domani potremmo qualificarci agli ottavi, è come una finale e non possiamo fallirla. Spero passeremo una notte magica…”.

Poi ha proseguito: “Se mi sento solo? No, perché ho la fiducia del presidente e di Deco. Ho uno staff che crede in me ed è leale e i calciatori che ci stanno provando. Anche un anno fa c’erano cose che non andavano, ma poi è finita bene”.

Infine, sul calo: “Sono molto critico con i giocatori, sia al video che nei colloqui. Dobbiamo pretendere molto da noi stessi e non siamo al livello di un mese e mezzo fa. Dobbiamo spingere, recuperare intensità e mentalità. Siamo un po’ calati, dobbiamo essere umili e generosi, più compatti a partire da domani”.

Foto: Twitter Barcellona