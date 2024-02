Xavi: “Non ci sono favoriti, stiamo facendo entrambe stagioni irregolari. Ma non firmo per il pari”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Xavi, ha così parlato alla vigilia della sfida di Champions contro il Napoli, valida per la gara di andata gli ottavi di finale di Champions League: “Per noi tornare agli ottavi rappresenta una speranza. Vogliamo arrivare ai quarti. Domani dovremo far vedere tutto ciò su cui abbiamo lavorato, ci sono i presupposti per fare una grande partita. Il Napoli ha cambiato allenatore in maniera sorprendente. Avranno avuto sicuramente i loro motivi. Si tratta di un allenatore che ha già lavorato qui. Non è facile preparare la partita con questo cambio di allenatore, ma noi dovremo mostrare personalità e fare tutto bene, in attacco e in difesa, anche perché giochiamo contro i campioni d’Italia. Politano, Osimhen e Kvaratskhelia formano un gran bell’attacco, sono giocatori di primissimo livello. Percentuali di superamento turno? Sarà 50 e 50. Abbiamo vinto LaLiga noi e lo Scudetto loro, la nostra stagione come la loro quest’anno è irregolare. Sicuramente non ci saranno favoriti, poi vedremo domani”.

Foto: Instagram Barcellona