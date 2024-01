Xavi: “Nel momento in cui mi diranno che sono un problema, me ne andrò subito dal Barça”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Xavi, ha così parlato alla vigilia della sfida di Copa del Rey contro l’Unionistas: “Manca la leadership di Gavi. Per noi è stata una pugnalata al cuore. Poi ci sono stati gli infortuni di Ter Stegen, Raphinha, Cancelo…Ma il ruolo di Gavi è difficile da interpretare: c’è un solo Gavi al mondo e ci manca molto, è questa la realtà. Era l’anima della squadra”.

Infine: “Nel momento in cui mi diranno che sono un problema, me ne andrò subito. Lo sanno il presidente, Deco e i calciatori. Il giorno in cui non riuscirò a trasmettere nulla, tornerò a casa senza problemi”.

Foto: Instagram Xavi