Xavi: “Mi sarebbe piaciuto entrare nella corsa per Mbappé e Haaland, ma la situazione è quella che è”

Nella serata in cui Mbappé ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il Paris Saint-Germain, Xavi (ora allenatore del Barcellona) ha parlato dell’asso del PSG (e non solo): “Mbappé? Faccia quello che vuole e sia felice. Oggi è lui ad avere il coltello dalla parte del manico. Il nostro presidente è stato chiaro: noi non siamo entrati nella corsa a Erling Haaland o Kylian Mbappé. A me sarebbe piaciuto, ma la situazione è quella che è“.

Foto: Twitter Liga