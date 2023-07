Xavi: “Mbappé al Real? Massimo rispetto, ma questo non mi interessa né mi preoccupa”

Kylian Mbappé ha comunicato la sua intenzione di non voler rinnovare al Paris Saint-Germain, ma ribadendo la sua disponibilità a rimanere all’ombra della Torre Eiffel fino alla scadenza del suo contratto. Non è dello stesso avviso il presidente Nasser Al-Khelaifi che ha lanciato l’ultimatum alla stella francese: rinnovo o cessione. E tornano i rumors su un possibile approdo di Mbappé al Real Madrid. Della questione ha parlato anche Xavi che ha così risposto alla domanda dei giornalisti: “Abbiamo il massimo rispetto per il Real Madrid, sappiamo che si rinforzerebbero sicuramente con Kylian Mbappé. Questo però non mi interessa né mi preoccupa”.

Foto: Instagram Xavi