Xavi: “Manchester United? Dopo il girone di Champions, anche in Europa League il peggior avversario lo prendiamo noi”

Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, se la prende con la sfortuna per il sorteggio dei playoff di Europa League, che metterà difronte il Barcellona con il Manchester United, gara che ha visto per ben due volte disputare la finale di Champions.

Queste le parole del tecnico: “Per l’ennesima volta ci è capitato l’avversario più difficile che potesse toccarci. Dovremo giocarcela con un club storico, che da quando è arrivato mister ten Hag è cresciuto molto. Questo è il peggior avversario che potesse capitarci, dopo il girone di Champions più difficile, ore anche in Europa League ci tocca un avversario durissimo”.

Foto: twitetr Barcellona