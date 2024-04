Xavi: “Luis Enrique è un maestro per me. Futuro? Non preoccupatevi, ora penso alla Champions”

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il PSG, di Champions, per un posto in semifinale.

Queste le sue parole: “Il PSG o le squadre di Luis Enrique vanno sempre all’attacco. Ancor di più domani quando perderanno sul tabellone. Se non hanno speculato per tutta la stagione, domani meno lo saranno. Luis Enrique? Forse con Luis Aragonés sono i tre allenatori che mi hanno segnato di più. Con Pep, Luis e Luis Enrique. Quando penso a quello che devo fare me li ricordo molto. Mi hanno segnato. Questa è la mia realtà. Hakimi? Luis e il PSG hanno così tante opzioni che non sai quale variante può usare. Dobbiamo capire che dobbiamo avere una struttura molto chiara. Domani lo ripeteremo, con qualche variazione. Questo riguarda i calciatori. I nostri calciatori erano ad un livello brillante”.

Il tecnico ha poi parlato del suo futuro che resta sempre in bilico: “Ti preoccupi troppo per me. L’importante è che il club vada in semifinale, non che io avanzassi da nessuna parte”.

