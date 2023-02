Xavi: “Le porte per Messi sono sempre aperte. Una soluzione si troverebbe, è il migliore della storia”

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Barcellona, Xavi, è tornato a parlare di un possibile ritorno di Lionel Messi in blaugrana: “L’ho già detto. Per lui le porte sono sempre aperte. Dipende da cosa vorranno fare lui e il club, una soluzione si troverebbe, anche perché è il migliore della storia”.

Foto: Instagram Messi