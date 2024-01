Xavi: “Lascerò il Barcellona a fine stagione”

Xavi lascerà il Barcellona a fine stagione. L’annuncio è arrivato direttamente dalla conferenza stampa del tecnico dopo la sconfitta per 5-3 contro il Villarreal: “Annuncio che dal 30 giugno non continuerò come allenatore. Ho parlato adesso con Deco e Laporta. La situazione merita un cambio di rotta. Come culer non posso permettere questa situazione. È arrivato il momento di annunciarlo. Avevo già le idee chiare Sono passati giorni e penso che sia ora”. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, la sua situazione del tecnico sulla panchina blaugrana va monitorata anche nei prossimi giorni.

Foto: Instagram Xavi