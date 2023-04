Xavi: “La sconfitta del Real ci motiva ancora di più”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Xavi, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Girona. Un successo porterebbe i catalani a un clamoroso +15 sul Real Madrid con 10 giornate ancora da giocare: “Per noi era già una partita molto importante, ma dopo la partita del Madrid possiamo portarci avanti di 15 punti con 30 ancora in palio. La loro sconfitta ci motiva ancora di più per cercare la vittoria”.

Foto: Twitter Barcellona