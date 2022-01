Xavi: “La maglia del Barcellona pesa 20 kg in più rispetto agli altri club. Dembelé? Conosce la situazione”

Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo di misura ottenuto contro l’Alavés, arrivato negli ultimi minuti grazie a Frenkie de Jong: “Non è facile giocare per il Barcellona, la maglia pesa 20 kg in più rispetto ad altri club. È difficile. Siamo in un momento in cui dobbiamo restare uniti, tranquilli. Sappiamo che sarà dura. L’ho già detto in passato che il sole sarebbe tornato. Anche se faceva molto freddo. Sono comunque molto contento”.

Su Dembélé: “La situazione è la stessa, non si è allenato perché non stava bene. Me lo hanno detto i medici, ma lui conosce la situazione, nulla è cambiato”.

Foto: Twitter Barcellona