Xavi: “Jordi Alba? Lo capisco ma lui conosce la situazione, sa che gioca il più bravo”

In conferenza stampa l’allenatore del Bracellona, Xavi, tra i tanti argomenti affrontati, ha parlato anche della situazione di Jordi Alba il quale, durante un evento organizzato da Adidas, aveva parlato del momento complicato che sta affrontando: “A poco a poco mi sento molto meglio, anche se in questo inizio di stagione sono stato più in panchina che in campo, ma sto bene e sto aiutando i giovani a migliorarsi”, aveva detto il giocatore blaugrana.

La risposta di Xavi non si è fatta attendere, queste le parole del mister: “Lo capisco. È umile, lavora bene, si è fatto trovare pronto sempre. Ognuno deve esprimere la propria opinione ma il suo atteggiamento non è cambiato. Sono contento, per me è un giocatore importante. Abbiamo un rapporto speciale e sono stato chiaro con lui. Devo gestire il gruppo e guardare avanti, lui conosce la situazione. Sa che gioca il più bravo. Non c’è alcuna polemica”.

Foto: Twitter Barcellona