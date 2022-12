Xavi incorona Dembélé: “È la miglior ala del mondo”

Durante l’intervista concessa a Barça TV, il tecnico blaugrana, Xavi, ha così incoronato Ousmane Dembélé: “È la miglior ala del mondo”. L’esterno francese è reduce da una brutta prestazione in finale della Coppa del Mondo, che ha “costretto” il ct Didier Deschamps a sostituirlo dopo appena 40 minuti. Un grande talento, ma che non ha ancora trovato la continuità necessaria per confermarsi ad altissimi livelli. Ma per Xavi non c’è dubbio: è lui il miglior interprete del ruolo al mondo.

Foto: Instagram Dembele