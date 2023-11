Xavi: “Il caso Gundogan è stato risolto. Il Pallone d’Oro a Messi? Meritatissimo”

In conferenza stampa in vista della trasferta della sua squadra a San Sebastian contro la Real Sociedad, l’allenatore del Barcellona Xavi ha parlato del caso Gundogan dopo il Clasico e dei vincitori della cerimonia del Pallone d’Oro, congratulandosi con la centrocampista spagnola Aitana Bonmati ma anche con il suo ex compagno di squadra Lionel Messi. Ecco le sue parole:

Su Gundogan: “È stato tutto risolto con lo spogliatoio e non c’è alcun problema. Ha espresso la rabbia che tutti noi abbiamo provato. Se si guarda alla sconfitta del Bayern dell’altro giorno, Müller è uscito allo scoperto e ha criticato. Nello spogliatoio non ha causato alcuna polemica”.

“In Spagna, tutto è soggetto a polemiche. Con Aitana non ci sono discussioni. L’importanza di Aitana per il gioco è spettacolare, con un DNA che è molto nostro, è uno spettacolo vederla giocare. Il premio di Leo è meritatissimo, è il miglior giocatore della Coppa del Mondo. È il migliore della storia. Ho parlato con lui questa settimana ed era molto felice”.

Foto: twitter barcellona