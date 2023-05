Xavi: “Il rinnovo non è un problema e non è la priorità ora. Vogliamo finire bene il campionato”

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Real Sociedad.

Queste le sue parole: “Sono molto felice e orgoglioso del titolo. La partita di domani ce la godremo con i nostri tifosi. La gente aveva bisogno di festeggiare. Vogliamo finire il campionato con buone sensazioni, abbiamo ancora obiettivi come il capocannoniere, la squadra con il minor numero di gol subiti e con la porta inviolata più volte”.

Occhi su Zubimendi: “Mi piace tutta la Real Sociedad, Imanol ha svolto un lavoro straordinario, simile al nostro. Zubimendi è un pivot straordinario, capisce molto bene il gioco, domina con e senza palla. Noi abbiamo bisogno di un centrocampista difensivo”.

Cessioni: “Le stiamo pianificando, ma non abbiamo ancora parlato con i giocatori. Ci stiamo muovendo in questa direzione. Tutto è deciso al 99%, non cambieremo idea in queste 4 partite”.

Semifinale Manchester City-Real: “Per i catalani è stata una gioia, ma noi professionisti diamo grande importanza al campionato. Quello che conta non è che il Real perda, il termometro è vedere la gioia dei tifosi. Il City ha meritato, è stato di gran lunga superiore. È la migliore squadra del mondo. Cambierei la nostra stagione con quella del Real? Per nessun motivo: dobbiamo ricordarci dove eravamo l’anno scorso”.

Rinnovo: “Non sarà un problema e non è la priorità adesso. Ho un anno di contratto, non sarò mai un problema per il Barça nonostante abbia letto il contrario. Vorrei restare qui per il resto della mia vita, ma contano risultati e prestazioni. Questa stagione ha dato i primi frutti, possiamo fare cose ancora più grandi”.

Foto: twitter Barcellona