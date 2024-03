Xavi: “Il Real ha subito 34 tiri dal Lipsia? Non sempre vince il migliore. Ma noi avremmo perso”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Xavi, ha così parlato del doppio confronto tra Real e Lipsia che ha visto i Blancos strappare il pass per i quarti di finale, ma con grande difficoltà: “Se tirassero 34 volte contro di noi, perderemmo sicuramente la partita. La bellezza del calcio è che non sempre vince il migliore”.

Foto: Instagram Barcellona