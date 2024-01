Xavi: “Il mio lavoro poco valorizzato, qui ti fanno sentire inutile”

Intervenuto nella conferenza stampa odierna alla vigilia della partita contro l’Osasuna, Xavi è tornato a parlare del suo addio al Barcellona al termine della stagione: “Credo sia la cosa migliore, ho preso questa decisione molto tempo fa. Il nostro lavoro non è abbastanza apprezzato. Già all’inizio di questa stagione pensavo che sarebbe stata l’ultima. Avevo già deciso, il mio lavoro non è stato valorizzato. In futuro non escludo un ritorno. Ti fanno sentire inutile ogni giorno, parlando con Guardiola me lo aveva già detto, è successo anche con Valverde, ho visto Luis Enrique soffire. Abbiamo un problema con le esigenze, sembra che tu stia rischiando la vita in ogni momento, ecco perché dico che è crudele, non è divertente. Sono rimasto sorpreso comunque dai messaggi dei giocatori e dalle chiamate, conta tanto l’aspewto umano in questo momento”.

Foto: Twitter Barcellona