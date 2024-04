Xavi: “Il Clasico è la partita più importante della stagione. Affrontiamo una delle migliori squadre al mondo”

Il Barcellona sarà impegnato domani al Santiago Bernabeu nel Clasico con il Real Madrid, per provare a riaprire la Liga. Il tecnico del lclub blaugrana Xavi ha presentato con le seguenti dichiarazioni, rilasciate in conferenza stampa, il sentito match con le Merengues:

“Domani abbiamo l’opportunità di riaprire la Liga. Diventa la partita più importante della stagione: troveremo un Madrid forte e lo sarà ancora di più dopo aver eliminato la squadra più forte del mondo, il City. Euforia alle stelle e un rivale fortissimo. Oggi ci siamo allenati bene, ieri avevamo i postumi della Champions League. La squadra ha tutto l’entusiasmo del mondo per lottare per questo campionato. Possano la frustrazione e l’impotenza dell’altro giorno, difficile da digerire, volgere a nostro favore. Davanti a noi abbiamo un Madrid moralmente rafforzato. Il Real Madrid contro il City ha dovuto difendersi contro la migliore squadra del mondo. Dobbiamo essere efficaci domani perché il Real Madrid lo è sempre. Il Real Madrid ha tantissimo potenziale, è una delle migliori squadre al mondo. Hanno vinto tante volte e questo dà fiducia. Dicono che sia fortuna, ma non ci credo. Hanno lavorato duro e si sono aiutati molto a vicenda. In tre anni hanno eliminato due volte la squadra migliore del mondo, il City. E noi in Spagna competiamo contro di loro”.