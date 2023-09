Xavi: “I riscatti di Joao Felix e Cancelo? Inizio che ci fa felici, ma è presto per parlarne”

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico del Barcellona Xavi si è soffermato anche su Joao Felix e Cancelo, in prestito dall’Atletico Madrid e il Manchester City.

Queste le sue parole: “Un loro riscatto? E’ troppo presto per parlarne, sono in prestito. Questo può richiedere diverso tempo. Siamo felicissimi di lui e anche di Cancelo. Spero che rimangano su questa buona strada, poi vedremo. Parliamo di ipotesi a lungo termine, mancano nove mesi. Decideremo a tempo debito. È presto. È impensabile decidere qualcosa adesso”.