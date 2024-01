Xavi: “Haaland o Mbappé? Non possiamo permetterci certi giocatori. Resterò con quello che ho”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Las Palmas, Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha così parlato anche dei temi di mercato, rispondendo così alla domanda su chi preferirebbe tra Kylian Mbappé e Erling Haaland: “Con quelli che ho, li devo già affrontare. Adesso non siamo qui per pensare a questo tipo di ingaggi, non abbiamo questa situazione privilegiata a livello economico. Resterò con quello che ho, dobbiamo vincere e vincere titoli. Il livello della domanda è massimo e dobbiamo raggiungere l’eccellenza. È una stagione difficile e complicata. Mancano cinque mesi, ho ancora l’entusiasmo del primo giorno, penso che finora le cose sono state fatte bene e ora si ripeterà. Penso ancora che siamo sulla strada giusta”.

Foto: Twitter Barcellona