Xavi: “Futuro? La programmazione sportiva sarà dettata dal Fair Play Finanziario”

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato anche del futuro: “Lo daremo quando avremo il quadro chiaro. Per prima cosa dobbiamo pianificare, rinforzarci se possiamo e vedere a che punto siamo. E poi parleremo. Ma in questo momento il nostro obiettivo non è pensare alla prossima stagione, ma all’Almería. Il secondo posto è un obiettivo minimo per la società perché ci permette di giocarci un altro titolo, la Supercoppa”.

Sui cambiamenti in vista della prossima stagione: “Non lo sappiamo. Dobbiamo pensare al fair play finanziario ma non è questo il momento di commentare questo argomento”.

Foto: Instagram Barcellona