Xavi sul futuro di Franck Kessie: “Non ho mai pensato di cederlo”

Il Barcellona torna in campo domani per la sfida di Copa del Rey contro la Real Sociedad. Queste le parole di Xavi in conferenza stampa: “È una partita da dentro o fuori, giochiamo in casa e spero di vedere 80000 persone come contro il Getafe. La Real Sociedad è una grande squadra, molto ben allenata”. Il tecnico dei blaugrana nel corso della conferenza ha speso anche delle parole sul futuro di Franck Kessie: “Non ho mai pensato di cederlo. Mi piace molto perché ci dà delle alternative nel corso della partita, è stato molto bravo contro il Ceuta“.

Foto: Instagram Xavi