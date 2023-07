Xavi esalta Fermin Lopez: “È un giocatore completo. Ci aiuterà molto durante la stagione”

Fermin Lopez, centrocampista classe 2003 della cantera del Barcellona, si sta godendo questa pre-season in maglia blaugrana dopo aver realizzato in stagione un gran gol in rovesciata. Il tecnico blaugrana Xavi, dopo il 3-0 in amichevole contro il Real Madrid, ha parlato così del calciatore, oggi autore di un gol e un assist: “Ho sempre detto che in questo gruppo non abbiamo complessi, quando ti alleni bene e meriti in allenamento giochi. Oggi lo abbiamo visto molto sciolto, con tanta fiducia. Credo che possa aiutarci molto. Oggi poi si prende una nota eccezionale per il gol e per l’assist. Ha personalità e ci aiuterà molto durante la stagione”.

Poi ha proseguito: “Dipende da loro, ai giovani dico sempre che dipende dalla loro mentalità. Fermin sta mostrando mentalità e talento. Il giocatore deve trasmettere fiducia all’allenatore e mi piace quello che sto vedendo di lui. È un giocatore che osa, che non ha paura, ha segnato di sinistro e fatto un assist di destro. È un giocatore completo”

Foto: Femin Lopez Instagram