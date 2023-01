Xavi e l’arresto di Davi Alves: “Sono sotto shock”

L’allenatore del Barcellona, Xavi, ha commentato l’arresto del brasiliano Dani Alves in conferenza stampa. Un avvenimento che ha sorpreso e scioccato: “Come tutti sono sorpreso e colpito, un po’ sotto shock conoscendo Dani. È un tema di giustizia e sarà la giustizia a fare il suo corso. Personalmente sto male per Dani e sono sorpreso e toccato”.

L’ex calciatore dei blaugrana si trova in stato di “arresto preventivo” in Spagna per presunta violenza sessuale.

Foto: Instagram ufficiale Xavi