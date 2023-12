Xavi: “Duro colpo, ma ho fiducia nella squadra. Ci è mancata efficacia. In difesa dobbiamo rivedere qualcosa”

Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, ha parlato dopo il pesante ko interno contro il Girona.

Queste le sue parole: “È un duro colpo perché oggi avevamo grandi speranze di andare un punto dietro al Girona e due dietro al Real Madrid. Ora siamo a sette punti dal Girona, a cinque dal Real e siamo a pari merito con l’Atletico, con loro con una partita in meno. Questa è la nostra realtà. Questo è un Barça in costruzione. Rimango positivo, ho fiducia nella squadra ma di fronte avevamo un avversario straordinario. Devi continuare lungo il percorso senza esitare. Quella di oggi non è stata una brutta partita, ma abbiamo perso. Dobbiamo continuare a lavorare, non c’è altra scelta. L’anno scorso siamo stati duramente colpiti, ma alla fine abbiamo vinto due titoli. Il Girona ha molto merito per quello che sta facendo. Sono in testa alla classifica e hanno sette punti di vantaggio su di noi. Molto meritato. Penso che il lavoro che stanno facendo sia Míchel che i giocatori del Girona sia spettacolare. La partita è stata equilibrata, si decide nei dettagli. Se oggi avesse vinto il Barça avremmo anche detto che sarebbe stato giusto, penso che abbiamo tirato 31 volte. Ci è mancata efficacia e forse gli errori in difesa hanno pesato”.

Foto: twitter Barcellona