Xavi dopo la sconfitta per 4-0 col Real: “Nessuna scusa, sono stati superiori”

Intervenuto ai microfoni di AS.com, il tecnico del Barcellona, Xavi, ha così parlato dopo le brutta sconfitta per 4-0 contro il Real Madrid in Copa del Rey:

“Quando il calcio è così equilibrato, bisogna sfruttare i momenti. Non l’abbiamo fatto noi nel primo tempo e loro nel secondo. Sono stati superiori, senza scuse. È una sconfitta difficile da digerire. “Il secondo gol ci penalizza molto. Anche il rigore… i dettagli. Non abbiamo sfruttato i nostri momenti e, come ho detto in conferenza stampa, il Real Madrid era ancora favorito. Sono i campioni della Champions League, una grande squadra”.

Poi ha proseguito: “Fa più male perdere o il modo in cui è arrivata la sconfitta? Il come no, perché abbiamo gareggiato fino alla fine. Nella prima parte siamo stati molto bravi, ma è quello che ho detto, il calcio sono momenti e non ne approfittiamo”.

Infine: “Beh, l’impotenza di non giocare la finale… è normale. Ma chiediamo al Real Madrid calma e rispetto”.