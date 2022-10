Xavi: “Domani il Camp Nou dovrà essere un vulcano”

Domani (ore 21:00) il Barcellona si giocherà probabilmente una grossa fetta del suo destino europeo. Al Camp Nou infatti arriverà l’Inter diretta concorrente per il passaggio del turno e, ad analizzare la partita, è stato il tecnico catalano Xavi in conferenza stampa: “Sarà una gara molto simile a quella di Milano, loro si difendono bassi normalmente. Noi abbiamo alternative, le abbiamo provate, per cercare di attaccare meglio. Dobbiamo essere coraggiosi, andare all’attacco: è una finale per noi e non possiamo sbagliare. Abbiamo perso a Monaco e abbiamo perso a Milano, speriamo di avere una notte magica con l’aiuto della tifoseria. Vedo tutto come un’opportunità: ci sono le difficoltà e le pressioni, siamo in una posizione scomoda ma cercheremo di essere positivi e di attaccare sin dal primo minuto. Cerco di dare il massimo supporto ai giocatori perché siano positivi, dimostrino il loro talento e affrontino questa finale. Domani il Camp Nou dovrà essere un vulcano”.

Foto: twitter Barcellona