Xavi: “Dobbiamo fare un salto di qualità in Champions League. Non siamo favoriti, ma l’obiettivo è vincerla”

Durante la festa del venticinquesimo anniversario del campus del tecnico Xavi, proprio l’allenatore del Barcellona ha risposto alle varie domande che alcuni giornalisti gli hanno posto sulla Champions League. Ecco le sue parole: “Dobbiamo migliorare nel gioco collettivo, essere più competitivi in ​​Europa. Dobbiamo fare un salto di qualità in Champions League. I rinforzi che sono arrivati ​​e arriveranno sicuramente ci aiuteranno. Non siamo favoriti, ma l’obiettivo è vincerla. Non c’è bisogno di nascondersi, qui non si punta agli ottavi o ai quarti. Bisogna alzare l’asticella al massimo”.

Foto: Instagram Xavi