Xavi difende Kessie: “Ha bisogno di tempo per cambiare filosofia”

Xavi ha voluto spendere parole di conforto e fiducia nei riguardi di Franck Kessie, al centro di alcune voci di mercato negli ultimi giorni. Compresa l’Inter che lo prenderebbe molto volentieri e che si è dovuta per il momento mettere in stand-by. Così Xavi su Kessie: “È un giocatore importante, fisico, sa segnare. Ha fatto progressi nell’ultimo periodo, ma serve tempo per adattarsi a un’altra filosofia”. Non a caso, smentite a parte, Kessie aveva dato apertura per un trasferimento all’Inter, ma evidentemente non dipende soltanto da lui.

Foto: Instagram Xavi