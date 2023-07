Xavi: “Dembélé? Sembra felice, ma non possiamo controllare il mercato”

In casa Barcellona bisogna definire il futuro di Ousmane Dembélé. Dopo la vittoria in amichevole contro il Real Madrid, in conferenza stampa Xavi ha parlato proprio dell’attaccante. Ecco le sue parole, riportate da AS: “Ousmane Dembélé ha il potenziale per essere il migliore al mondo. Per me è capitale. È felice, sembra felice. Mi dà fiducia. Ma non possiamo controllare il mercato. È una decisione del giocatore, lo vedo molto felice, molto adattato. Da quando siamo arrivati, ci ha detto che è felice. È molto differenziale. Il mercato finisce il 31 agosto”.

Foto: Twitter Barcellona